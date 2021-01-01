Главная > Сравнение ноутбуков > Inspiron 15 5510 или ROG Strix G15 G513 – что лучше выбрать?

Dell Inspiron 15 5510 против ASUS ROG Strix G15 G513

Dell Inspiron 15 5510
VS
ASUS ROG Strix G15 G513
Dell Inspiron 15 5510
ASUS ROG Strix G15 G513
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Графика -
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 1024GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 5510 и ASUS ROG Strix G15 G513 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5510
  • Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (1.63 и 2.1 кг)
  • Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (815 и 917 см2)
Причины выбрать ASUS ROG Strix G15 G513
  • Видеокарта показывает в среднем на 408-556% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 200% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3847 vs 1283 баллов
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (56 и 51 Вт*ч)
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 5510
vs
ROG Strix G15 G513

Корпус

Вес 1.63 кг 2.1 кг
Ширина 356 мм 354 мм
Высота 228.9 мм 259 мм
Толщина 17.9 мм 27.2 мм
Площадь 815 см2 917 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~73.2%
Боковые рамки 5.3 мм 4.3 мм
Цвета Серебристый, Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 62.5%
Охват Adobe RGB - 47.3%

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 0 Вт 150 / 240 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x1.5W
Dolby Atmos - Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.6 ГГц 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon Vega 7
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1560 МГц
FLOPS 0.38 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 4 ГБ
Тип памяти System Shared GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 192 1024
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell Inspiron 15 5510 vs Apple MacBook Pro 16 (2019)
2. Dell Inspiron 15 5510 vs XPS 15 9500
3. Dell Inspiron 15 5510 vs G5 15 5510
4. Dell Inspiron 15 5510 vs Inspiron 15 5505
5. Dell Inspiron 15 5510 vs ASUS VivoBook S15 S532
6. ASUS ROG Strix G15 G513 vs Apple MacBook Pro 16 (2019)
7. ASUS ROG Strix G15 G513 vs Zephyrus G15 GA503
8. ASUS ROG Strix G15 G513 vs TUF Gaming A15 FA506
9. ASUS ROG Strix G15 G513 vs Dell Alienware m15 R3
10. ASUS ROG Strix G15 G513 vs Zephyrus G14 GA401

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ROG Strix G15 G513 и Dell Inspiron 15 5510 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях