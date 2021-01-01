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Dell Inspiron 15 5510 против ASUS ROG Zephyrus G14 GA401

Dell Inspiron 15 5510
VS
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Dell Inspiron 15 5510
ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 76 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 5510 и ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5510
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G14 GA401
  • Видеокарта показывает в среднем на 1528-2084% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (76 и 51 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 57% более четкий дисплей – 157 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (713 и 815 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 5510
vs
ROG Zephyrus G14 GA401

Корпус

Вес 1.63 кг 1.6 кг
Ширина 356 мм 324 мм
Высота 228.9 мм 220 мм
Толщина 17.9 мм 19.9 мм
Площадь 815 см2 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~75.8%
Боковые рамки 5.3 мм 7.1 мм
Цвета Серебристый, Синий Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 75.3%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 0 Вт 180 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2.5W
Dolby Atmos - Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.4 x 6.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.6 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 6 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 0.38 терафлопс 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 6 ГБ
Тип памяти System Shared GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 192 3840
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

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