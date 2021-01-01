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Dell Inspiron 15 5510 против ASUS TUF Dash F15 FX516

Dell Inspiron 15 5510
VS
ASUS TUF Dash F15 FX516
Dell Inspiron 15 5510
ASUS TUF Dash F15 FX516
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Экран
Батарея 76 Вт*ч
Процессор
Графика -
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 5510 и ASUS TUF Dash F15 FX516 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5510
  • Легче – весит на 370 граммов меньше (1.63 и 2 кг)
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (815 и 907 см2)
Причины выбрать ASUS TUF Dash F15 FX516
  • Видеокарта показывает в среднем на 1528-2084% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (76 и 51 Вт*ч)
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 5510
vs
TUF Dash F15 FX516

Корпус

Вес 1.63 кг 2 кг
Ширина 356 мм 360 мм
Высота 228.9 мм 252 мм
Толщина 17.9 мм 19.9 мм
Площадь 815 см2 907 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~74%
Боковые рамки 5.3 мм 7.3 мм
Цвета Серебристый, Синий Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 0 Вт 200 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2W
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.6 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel Iris Xe Graphics 80
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 0.38 терафлопс 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 6 ГБ
Тип памяти System Shared GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 192 3840
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x16 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

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