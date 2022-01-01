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Dell Inspiron 15 5510 против Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)

46 из 100
Dell Inspiron 15 5510
VS
53 из 100
Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
Dell Inspiron 15 5510
Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 63 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 5510 и Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5510
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 10-14% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.65 и 1.82 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (63 и 41 Вт*ч)
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 5510
vs
Vivobook Pro 15 OLED (K3500)

Корпус

Вес 1.82 кг 1.65 кг
Размеры 356 x 228.9 x 17.99 мм 359.8 x 235.3 x 19.9 мм
Площадь 815 см2 847 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~79.3%
Боковые рамки 5.3 мм 7.2 мм
Цвета Серебристый, Синий Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 48.3 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 600:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
Охват Adobe RGB - 95.8%
Охват DCI-P3 - 99.9%
Время отклика 35 мс 3 мс
Максимальная яркость
Inspiron 15 5510
300 нит
Vivobook Pro 15 OLED (K3500) +100%
600 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В -
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 65 / 120 Вт
Вес зарядного устройства - 446 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.0 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 3.7 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU - 990 МГц
Boost частота GPU - 1155 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 2.365 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~10 Гбит/с
Шейдерные блоки 896 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 56 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Inspiron 15 5510 +19%
2.822 терафлопс
Vivobook Pro 15 OLED (K3500)
2.365 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 79.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см -
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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