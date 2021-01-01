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Dell Inspiron 15 5510 против ASUS VivoBook S15 S533

Dell Inspiron 15 5510
VS
ASUS VivoBook S15 S533
Dell Inspiron 15 5510
ASUS VivoBook S15 S533
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Экран 1920 x 1080
Батарея 50 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 5510 и ASUS VivoBook S15 S533 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5510
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.63 и 1.8 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать ASUS VivoBook S15 S533
  • Видеокарта показывает в среднем на 217-296% больше FPS в играх
  • На 56% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2000 vs 1283 баллов
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 5510
vs
VivoBook S15 S533

Корпус

Вес 1.63 кг 1.8 кг
Ширина 356 мм 359.8 мм
Высота 228.9 мм 233.8 мм
Толщина 17.9 мм 16.1 мм
Площадь 815 см2 841 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~79.8%
Боковые рамки 5.3 мм 7.2 мм
Цвета Серебристый, Синий Белый, Черный, Зеленый, Красный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 130°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 41.6 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 563:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват Adobe RGB - 37%
Время отклика - 33 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.55 В
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 0 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 194 грамма

Звук

Аудиочип - Realtek ALC256
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 79.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.6 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 14 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1468 МГц
FLOPS 0.38 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 2 ГБ
Тип памяти System Shared GDDR5
Ширина шины - 64 бит
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 1752 МГц (Effective - 7000 МГц)
Шейдерных блоков 192 640
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

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