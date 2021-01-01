Dell Inspiron 15 5510 против ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5510
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Легче – весит на 270 граммов меньше (1.63 и 1.9 кг)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 15 OLED UX564
- Видеокарта показывает в среднем на 301-410% больше FPS в играх
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 97% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2530 vs 1283 баллов
- Комплектуется на 45 Вт*ч большей батареей (96 и 51 Вт*ч)
- Сенсорный экран
- Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.63 кг
|1.9 кг
|Ширина
|356 мм
|356 мм
|Высота
|228.9 мм
|230 мм
|Толщина
|17.9 мм
|19.9 мм
|Площадь
|815 см2
|819 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.4%
|~82%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|5.3 мм
|Цвета
|Серебристый, Синий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|-
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|100 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1366 x 768 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Цветовой охват sRGB
|-
|100%
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|0 Вт
|120 Вт
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB-A
|3x USB 3.2
|1x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.4 мм
|Поверхность
|-
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.6 ГГц
|1.2-2.8 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|6 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Iris Xe Graphics G7 96EU
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
948
1473
Geekbench 5 (многоядерный)
2557
4720
Cinebench R20 (одноядерный)
412
498
Cinebench R20 (многоядерный)
1283
2530
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|14 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1035 МГц
|Boost частота GPU
|1000 МГц
|1200 МГц
|FLOPS
|0.38 терафлопс
|2.458 терафлопс
|Объем видеопамяти
|0 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|System Shared
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Частота памяти
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|1250 МГц (Effective - 10000 МГц)
|Шейдерных блоков
|192
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|12
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|-
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3733 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
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