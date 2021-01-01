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Dell Inspiron 15 5510 против Alienware m15 R5

46 из 100
Dell Inspiron 15 5510
VS
77 из 100
Dell Alienware m15 R5
Dell Inspiron 15 5510
Dell Alienware m15 R5
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 86 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce MX450
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 5510 и Alienware m15 R5 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5510
  • Существенно легче – весит на 790 граммов меньше (1.63 и 2.42 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (815 и 971 см2)
Причины выбрать Dell Alienware m15 R5
  • Выше частота обновление экрана: 360 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 158-216% больше FPS в играх
  • На 269% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 4734 vs 1283 баллов
  • Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (86 и 51 Вт*ч)
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 5510
vs
Alienware m15 R5

Корпус

Вес 1.63 кг 2.42 кг
Ширина 356 мм 356.2 мм
Высота 228.9 мм 272.5 мм
Толщина 17.9 мм 12-19.2 мм
Площадь 815 см2 971 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~69.1%
Боковые рамки 5.3 мм 5.4 мм
Цвета Серебристый, Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 360 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет -
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 65 Вт 240 Вт

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2.5W -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да -
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.6 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 6 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 192 бит
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц) 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 896 3840
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

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