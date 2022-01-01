Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч 87 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Графика GeForce MX450 2GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 15 5510 Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (1.82 и 2.27 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (815 и 997 см2) Причины выбрать Dell Alienware x15 R1 Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 175-239% больше FPS в играх

Комплектуется на 46 Вт*ч большей батареей (87 и 41 Вт*ч)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.82 кг 2.27 кг Размеры 356 x 228.9 x 17.99 мм 359.7 x 277.2 x 16.3 мм Площадь 815 см2 997 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~67.3% Боковые рамки 5.3 мм 7.2 мм Цвета Серебристый, Синий Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров - 4 Уровень шума - 53.5 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 600:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика 35 мс 19 мс Максимальная яркость Inspiron 15 5510 300 нит Alienware x15 R1 300 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 87 Вт*ч Напряжение 11.25 В 11.4 В Время полной зарядки - 1:25 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 240 Вт Вес зарядного устройства - 711 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB TGP - 90 Вт Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU - 1163 МГц Boost частота GPU - 1530 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 11.8 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 192 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 896 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 56 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU Inspiron 15 5510 2.822 терафлопс Alienware x15 R1 +318% 11.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 1x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek Realtek ALC3281 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x4W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 82.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.5 мм Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 10.5 x 6.8 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.