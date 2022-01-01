Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 Батарея - 41 Вт*ч 54 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Графика GeForce MX450 2GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 15 5510 Существенно легче – весит на 680 граммов меньше (1.82 и 2.5 кг)

Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (815 и 972 см 2 )

) На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать Dell G15 5520 (2022) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 90-123% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.82 кг 2.5 кг Размеры 356 x 228.9 x 17.99 мм 357.3 x 272.11 x 26.9 мм Площадь 815 см2 972 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~69% Боковые рамки 5.3 мм 6 мм Цвета Серебристый, Синий Черный, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 2

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 600:1 800:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Inspiron 15 5510 +20% 300 нит G15 5520 (2022) 250 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение 11.25 В 13.2 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 65 Вт 180 / 240 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм FLOPS 2.822 терафлопс 7.46 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~8-10 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 896 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 56 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48 Производительность GPU Inspiron 15 5510 2.822 терафлопс G15 5520 (2022) +164% 7.46 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 10.5 x 6.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.