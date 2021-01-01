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Dell Inspiron 15 5510 против G7 17 7700

46 из 100
Dell Inspiron 15 5510
VS
62 из 100
Dell G7 17 7700
Dell Inspiron 15 5510
Dell G7 17 7700
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 97 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce MX450
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 5510 и G7 17 7700 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5510
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 1220 граммов меньше (1.63 и 2.85 кг)
  • Более тонкие рамки – на 15% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 29% меньшую площадь корпуса (815 и 1155 см2)
Причины выбрать Dell G7 17 7700
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Комплектуется на 46 Вт*ч большей батареей (97 и 51 Вт*ч)
  • На 65% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2118 vs 1283 баллов
  • Имеет на 27% более четкий дисплей – 127 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 5510
vs
G7 17 7700

Корпус

Вес 1.63 кг 2.85 кг
Ширина 356 мм 398.2 мм
Высота 228.9 мм 290 мм
Толщина 17.9 мм 19.3-20.7 мм
Площадь 815 см2 1155 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~71.4%
Боковые рамки 5.3 мм 7.6 мм
Цвета Серебристый, Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 600:1
Цветовой охват sRGB - 95%
Охват Adobe RGB - 73%
Охват DCI-P3 - 73%
Время отклика - 9 мс
Максимальная яркость
Inspiron 15 5510
н/д
G7 17 7700
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 130 / 240 Вт

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3281
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2.5W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.6 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 14 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Inspiron 15 5510
2721
G7 17 7700 +44%
3910
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Inspiron 15 5510
1283
G7 17 7700 +65%
2118

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 1485 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 3.041 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Частота памяти 1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 896 1024
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

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Отзывы

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