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Dell Inspiron 15 5510 против Inspiron 15 5502

Dell Inspiron 15 5510
VS
Dell Inspiron 15 5502
Dell Inspiron 15 5510
Dell Inspiron 15 5502
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Экран
Батарея 53 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 5510 и Inspiron 15 5502 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5510
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5502
  • Видеокарта показывает в среднем на 67-91% больше FPS в играх
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 5510
vs
Inspiron 15 5502

Корпус

Вес 1.63 кг 1.65 кг
Ширина 356 мм 356.1 мм
Высота 228.9 мм 234.5 мм
Толщина 17.9 мм 14.1-17.9 мм
Площадь 815 см2 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~80.4%
Боковые рамки 5.3 мм 5.4 мм
Цвета Серебристый, Синий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1
Уровень шума - 35 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 100 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 600:1
Цветовой охват sRGB - 58%
Охват Adobe RGB - 37.1%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Нет
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 0 Вт 45 / 65 Вт
Вес зарядного устройства - 301 грамм

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2.5W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 80.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.6 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.38 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ 0 ГБ
Тип памяти System Shared System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц) 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 192 384
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

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