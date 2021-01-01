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Dell Inspiron 15 5515 против Acer Predator Helios 300 (PH315-53)

49 из 100
Dell Inspiron 15 5515
VS
62 из 100
Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
Dell Inspiron 15 5515
Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 59 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 5515 и Acer Predator Helios 300 (PH315-53) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5515
  • Существенно легче – весит на 860 граммов меньше (1.64 и 2.5 кг)
  • На 47% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7164 vs 4863 баллов
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (815 и 927 см2)
Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
  • Видеокарта показывает в среднем на 556-758% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (59 и 41 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 5515
vs
Predator Helios 300 (PH315-53)

Корпус

Вес 1.64 кг 2.5 кг
Ширина 356 мм 363.4 мм
Высота 228.9 мм 255 мм
Толщина 14.6-17.9 мм 22.9 мм
Площадь 815 см2 927 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~72.4%
Боковые рамки 5.3 мм 9 мм
Цвета Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1 -
Цветовой охват sRGB 55.7% -
Охват Adobe RGB 38.4% -
Охват DCI-P3 39.5% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 65 Вт 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 7 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 100 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1267 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1605 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 12.3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 448 3840
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
Inspiron 15 5515
1.108 терафлопс
Predator Helios 300 (PH315-53) +1010%
12.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см -
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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