Главная > Сравнение ноутбуков > Inspiron 15 5515 или ROG Zephyrus G15 GA503 – что лучше выбрать?

Dell Inspiron 15 5515 против ASUS ROG Zephyrus G15 GA503

47 из 100
Dell Inspiron 15 5515
VS
77 из 100
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
Dell Inspiron 15 5515
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 90 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 5515 и ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5515
  • Легче – весит на 260 граммов меньше (1.64 и 1.9 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
  • Видеокарта показывает в среднем на 541-737% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Комплектуется на 49 Вт*ч большей батареей (90 и 41 Вт*ч)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 188 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 5515
vs
ROG Zephyrus G15 GA503

Корпус

Вес 1.64 кг 1.9 кг
Ширина 356 мм 355 мм
Высота 228.9 мм 243 мм
Толщина 14.6-17.9 мм 19.9 мм
Площадь 815 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~77.8%
Боковые рамки 5.3 мм 4.8 мм
Цвета Синий Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 188 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 55.7% -
Охват Adobe RGB 38.4% -
Охват DCI-P3 39.5% 100%
Время отклика 35 мс 3 мс
Максимальная яркость
Inspiron 15 5515
250 нит
ROG Zephyrus G15 GA503 +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 200 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 80-95 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1215 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1567 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 12 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти DDR4 GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 448 3840
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
Inspiron 15 5515
1.108 терафлопс
ROG Zephyrus G15 GA503 +983%
12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 4x2W
Dolby Atmos - Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см -
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell Inspiron 15 5505 и Inspiron 15 5515
2. Dell Inspiron 15 5502 и Inspiron 15 5515
3. Dell Inspiron 14 5415 и Inspiron 15 5515
4. Dell XPS 15 9500 и ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
5. MSI GS66 Stealth и ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
6. Razer Blade 15 Advanced Edition (2021) и ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
7. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 и Zephyrus G15 GA503
8. Razer Blade 15 Base Edition (2021) и ASUS ROG Zephyrus G15 GA503

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 и Dell Inspiron 15 5515 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры