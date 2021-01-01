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Dell Inspiron 15 5515 против Inspiron 15 3505

50 из 100
Dell Inspiron 15 5515
VS
36 из 100
Dell Inspiron 15 3505
Dell Inspiron 15 5515
Dell Inspiron 15 3505
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 42 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 5515 и Inspiron 15 3505 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5515
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • На 263% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7164 vs 1972 баллов
  • Легче – весит на 320 граммов меньше (1.64 и 1.96 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 58-79% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (815 и 906 см2)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3505
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 5515
vs
Inspiron 15 3505

Корпус

Вес 1.64 кг 1.96 кг
Ширина 356 мм 249 мм
Высота 228.9 мм 363.9 мм
Толщина 14.6-17.9 мм 18-19.8 мм
Площадь 815 см2 906 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4% ~74.1%
Боковые рамки 5.3 мм -48.2 мм
Цвета Синий Белый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1 400:1
Цветовой охват sRGB 55.7% -
Охват Adobe RGB 38.4% -
Охват DCI-P3 39.5% -
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Inspiron 15 5515 +14%
250 нит
Inspiron 15 3505
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.25 В 11.4 В
Время полной зарядки - 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 3.5 ГГц
Ядер 6 2
Потоков 12 4
L3-кэш 8 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 3
Техпроцесс 7 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 14 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1400 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 0.54 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 2.4 Гбит/с
Шейдерных блоков 448 192
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
Inspiron 15 5515 +105%
1.108 терафлопс
Inspiron 15 3505
0.54 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2400 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см 10.4 x 6.4 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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