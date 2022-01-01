Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Apple M1 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 15 Plus 7501 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 13-17% больше FPS в играх

Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.4 и 1.9 кг)

На 56% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7489 vs 4788 баллов

На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит

Имеет на 61% более четкий дисплей – 227 против 141 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (646 и 836 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.4 кг Размеры 356.5 x 234.5 x 17.5-18.9 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 836 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~79.4% Боковые рамки 5.6 мм 8.8 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Скорость куллера - 7000 об/мин Уровень шума - 41.9 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1600 Диагональ 15.6 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 400:1 1759:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 88.3% Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Inspiron 15 Plus 7501 220 нит MacBook Pro 13 (M1, 2020) +127% 500 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 58.2 Вт*ч Напряжение 11.4 В 11.4 В Время полной зарядки 4:00 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 61 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 275 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB Apple M1 GPU (8-core) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU 1380 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1278 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 1024 1024 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU Inspiron 15 Plus 7501 +23% 3.195 терафлопс MacBook Pro 13 (M1, 2020) 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 2933 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов - 2 Макс. количество памяти 24 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3254 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 77.5 дБ Микрофонов - 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.1 Нет USB Type-C Нет 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 13.2 x 8.1 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.