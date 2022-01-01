Главная > Сравнение ноутбуков > Inspiron 15 Plus 7501 или VivoBook Flip 14 TP470 – что лучше выбрать?

Dell Inspiron 15 Plus 7501 против Asus VivoBook Flip 14 TP470

46 из 100
Dell Inspiron 15 Plus 7501
VS
48 из 100
Asus VivoBook Flip 14 TP470
Dell Inspiron 15 Plus 7501
Asus VivoBook Flip 14 TP470
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 Plus 7501 и Asus VivoBook Flip 14 TP470 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 Plus 7501
  • На 95% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4788 vs 2456 баллов
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (56 и 42 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus VivoBook Flip 14 TP470
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.5 и 1.9 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (713 и 836 см2)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 Plus 7501
vs
VivoBook Flip 14 TP470

Корпус

Вес 1.9 кг 1.5 кг
Размеры 356.5 x 234.5 x 17.5-18.9 мм 324 x 220 x 18.7 мм
Площадь 836 см2 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~75.8%
Боковые рамки 5.6 мм 7.1 мм
Цвета Серебристый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 42.3 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 932:1
Цветовой охват sRGB 100% 62.1%
Охват Adobe RGB - 43%
Охват DCI-P3 - 41.6%
Время отклика 35 мс 33 мс
Максимальная яркость
Inspiron 15 Plus 7501
220 нит
VivoBook Flip 14 TP470 +14%
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В -
Время полной зарядки 4:00 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1380 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1650 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 2.534 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR4
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~4.3 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 768
Блоки текстурирования (TMUs) 64 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 24
Производительность GPU
Inspiron 15 Plus 7501 +26%
3.195 терафлопс
VivoBook Flip 14 TP470
2.534 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 2933 МГц 3733 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Макс. количество памяти 24 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 75.4 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.1 2x USB 3.2
USB Type-C Нет 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 15 9520 (2022) vs Dell Inspiron 15 Plus 7501
2. Dell Inspiron 15 3501 vs Dell Inspiron 15 Plus 7501
3. Dell Inspiron 14 5406 (2-in-1) vs Dell Inspiron 15 Plus 7501
4. HP ENVY x360 13 (2021) vs Asus VivoBook Flip 14 TP470
5. ASUS ZenBook Flip 13 UX363 vs Asus VivoBook Flip 14 TP470

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus VivoBook Flip 14 TP470 и Dell Inspiron 15 Plus 7501 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры