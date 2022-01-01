Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 15 Plus 7501 На 95% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4788 vs 2456 баллов

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх

Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (56 и 42 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus VivoBook Flip 14 TP470 Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.5 и 1.9 кг)

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (713 и 836 см 2 )

) На 14% выше максимальная яркость экрана – 250 vs 220 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.5 кг Размеры 356.5 x 234.5 x 17.5-18.9 мм 324 x 220 x 18.7 мм Площадь 836 см2 713 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~75.8% Боковые рамки 5.6 мм 7.1 мм Цвета Серебристый Черный, Серебристый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 42.3 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 400:1 932:1 Цветовой охват sRGB 100% 62.1% Охват Adobe RGB - 43% Охват DCI-P3 - 41.6% Время отклика 35 мс 33 мс Максимальная яркость Inspiron 15 Plus 7501 220 нит VivoBook Flip 14 TP470 +14% 250 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 42 Вт*ч Напряжение 11.4 В - Время полной зарядки 4:00 ч. 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 90 / 130 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB Intel Iris Xe MAX Graphics 4GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 1380 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1650 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 2.534 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR4 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~4.3 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 768 Блоки текстурирования (TMUs) 64 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 24 Производительность GPU Inspiron 15 Plus 7501 +26% 3.195 терафлопс VivoBook Flip 14 TP470 2.534 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 4GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 2933 МГц 3733 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Макс. количество памяти 24 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3254 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 75.4 дБ Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.1 2x USB 3.2 USB Type-C Нет 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.