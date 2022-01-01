Dell Inspiron 15 Plus 7501 против ASUS ZenBook Flip 13 UX363
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Inspiron 15 Plus 7501
- Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD
Причины выбрать ASUS ZenBook Flip 13 UX363
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)
- Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.3 и 1.9 кг)
- Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (67 и 56 Вт*ч)
- На 82% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 220 нит
- Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (644 и 836 см2)
- Имеет на 18% более четкий дисплей – 166 против 141 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.9 кг
|1.3 кг
|Размеры
|356.5 x 234.5 x 17.5-18.9 мм
|305 x 211 x 13.9 мм
|Площадь
|836 см2
|644 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.3%
|~75.8%
|Боковые рамки
|5.6 мм
|5.3 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Да
|Угол открытия экрана
|-
|360°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|-
|46.6 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|166 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|400:1
|3530:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват DCI-P3
|-
|100%
|Время отклика
|35 мс
|2 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.4 В
|-
|Время полной зарядки
|4:00 ч.
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|90 / 130 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|210 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1245
Geekbench 5 (многоядерный)
4162
Cinebench R23 (одноядерный)
1257
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1380 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1560 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|3.195 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR4X
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|3.73 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|20
Производительность GPU
Inspiron 15 Plus 7501 +127%
3.195 терафлопс
1.41 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|2933 МГц
|3733 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|24 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3254
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|-
|85.1 дБ
|Микрофонов
|-
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.1
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|Нет
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Нет
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.35 мм
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|13.0 x 6.5 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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