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Dell Inspiron 15 7501 против Inspiron 15 5502

Dell Inspiron 15 7501
VS
Dell Inspiron 15 5502
Dell Inspiron 15 7501
Dell Inspiron 15 5502
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика GeForce GTX 1650 Mobile -
Память (ОЗУ) 8GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 7501 и Inspiron 15 5502 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 7501
  • Видеокарта показывает в среднем на 154-210% больше FPS в играх
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5502
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Легче – весит на 250 граммов меньше (1.65 и 1.9 кг)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 7501
vs
Inspiron 15 5502

Корпус

Вес 1.9 кг 1.65 кг
Ширина 356.5 мм 356.1 мм
Высота 234.5 мм 234.5 мм
Толщина 17.5-18.9 мм 14.1-17.9 мм
Площадь 836 см2 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~80.4%
Боковые рамки 5.6 мм 5.4 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 35 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 600:1
Цветовой охват sRGB 100% 58%
Охват Adobe RGB - 37.1%
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Inspiron 15 7501
220 нит
Inspiron 15 5502 +36%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 15.2 В
Время полной зарядки 4:00 ч. 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Нет
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 80.3 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.1 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1380 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1100 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 0.84 терафлопс
Тип памяти GDDR6 System Shared
Ширина шины 128 бит -
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) -
Шейдерных блоков 1024 384
Поддержка DirectX 12 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 24 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

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