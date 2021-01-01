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Dell Inspiron 15 7501 против Inspiron 15 5505

Dell Inspiron 15 7501
VS
Dell Inspiron 15 5505
Dell Inspiron 15 7501
Dell Inspiron 15 5505
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Процессор
Графика GeForce GTX 1650 Mobile -
Накопитель 256GB (SSD)

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 7501 и Inspiron 15 5505 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 7501
  • На 7% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2118 vs 1981 баллов
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Dell Inspiron 15 5505
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 7501
vs
Inspiron 15 5505

Корпус

Вес 1.9 кг 1.83 кг
Ширина 356.5 мм 356.1 мм
Высота 234.5 мм 234.5 мм
Толщина 17.5-18.9 мм 14.1-17.9 мм
Площадь 836 см2 835 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~80.4%
Боковые рамки 5.6 мм 5.4 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1 400:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Inspiron 15 7501
220 нит
Inspiron 15 5505
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.4 В 15.2 В
Время полной зарядки 4:00 ч. 4:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C Нет 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.1 2x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 6
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 14 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1380 МГц -
Boost частота GPU 1560 МГц 1500 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс -
Тип памяти GDDR6 System Shared
Ширина шины 128 бит -
Частота памяти 1500 МГц (Effective - 12000 МГц) -
Шейдерных блоков 1024 384
Поддержка DirectX 12 12.1

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 2933 МГц 32 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 24 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

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