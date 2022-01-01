Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея 56 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H - Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB - 4GB 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 15 Plus 7501 Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)

Видеокарта показывает в среднем на 7-10% больше FPS в играх

Сенсорный экран Причины выбрать Dell Inspiron 15 5510 Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.82 кг Размеры 356.5 x 234.5 x 17.5-18.9 мм 356 x 228.9 x 17.99 мм Площадь 836 см2 815 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.3% ~82.4% Боковые рамки 5.6 мм 5.3 мм Цвета Серебристый Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 400:1 600:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Inspiron 15 Plus 7501 220 нит Inspiron 15 5510 +36% 300 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение 11.4 В 11.25 В Время полной зарядки 4:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce MX450 2GB Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 12 нм Частота GPU 1380 МГц - Boost частота GPU 1560 МГц - FLOPS 3.195 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 896 Блоки текстурирования (TMUs) 64 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32 Производительность GPU Inspiron 15 Plus 7501 +13% 3.195 терафлопс Inspiron 15 5510 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 4GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 2933 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти 24 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3254 Realtek Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.1 2x USB 3.2 USB Type-C Нет 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.3 мм Тачпад Размер 11.5 x 8.0 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.