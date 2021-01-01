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Dell Inspiron 15 7506 против Apple MacBook Pro 14 (2021)

54 из 100
Dell Inspiron 15 7506
VS
83 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Dell Inspiron 15 7506
Apple MacBook Pro 14 (2021)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 7506 и Apple MacBook Pro 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 7506
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (1.6 и 1.9 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 58-79% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (70 и 53 Вт*ч)
  • На 270% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 270 нит
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Имеет на 80% более четкий дисплей – 254 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (691 и 849 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 7506
vs
MacBook Pro 14 (2021)

Корпус

Вес 1.9 кг 1.6 кг
Размеры 356.2 x 238.4 x 16.4-17.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 849 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~84.6%
Боковые рамки 5.4 мм 3.4 мм
Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 47 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 600:1 -
Цветовой охват sRGB 97% -
Охват Adobe RGB 62.9% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Inspiron 15 7506
270 нит
MacBook Pro 14 (2021) +270%
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Время полной зарядки 4:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 67 / 96 Вт
Вес зарядного устройства 294 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 4 10
Потоков 8 10
L3-кэш 8 МБ -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 30 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1278 МГц
FLOPS 2.534 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR4 LPDDR5
Ширина шины 128 бит 256 бит
Скорость памяти ~4.3 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерных блоков 768 2048
Поддержка DirectX 12 -
Производительность GPU
Inspiron 15 7506
2.534 терафлопс
MacBook Pro 14 (2021) +105%
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 81.6 дБ -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 3.2 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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