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Dell Inspiron 15 7506 против Apple MacBook Pro 16 (2019)

Dell Inspiron 15 7506
VS
Apple MacBook Pro 16 (2019)
Dell Inspiron 15 7506
Apple MacBook Pro 16 (2019)
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Процессор
Графика Intel Iris Xe MAX Graphics
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 7506 и Apple MacBook Pro 16 (2019) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 7506
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (1.9 и 2.04 кг)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 16 (2019)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 47 Вт*ч большей батареей (100 и 53 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 14-20% больше FPS в играх
  • На 33% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2663 vs 2000 баллов
  • На 85% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 270 нит
  • Имеет на 60% более четкий дисплей – 226 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 7506
vs
MacBook Pro 16 (2019)

Корпус

Вес 1.9 кг 2.04 кг
Ширина 356.2 мм 357.9 мм
Высота 238.4 мм 245.9 мм
Толщина 16.4-17.9 мм 16 мм
Площадь 849 см2 880 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~84.3%
Боковые рамки 5.4 мм 6.6 мм
Цвета Черный, Серебристый Серебристый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 135°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера - 5616 об/мин
Уровень шума 47 дБ 46.1 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 226 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 600:1 1331:1
Цветовой охват sRGB 97% 100%
Охват Adobe RGB 62.9% 88.8%
Охват DCI-P3 - 99.4%
Время отклика 35 мс 43 мс
Максимальная яркость
Inspiron 15 7506
270 нит
MacBook Pro 16 (2019) +85%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Время полной зарядки 4:00 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 81.6 дБ 82.3 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 4x USB 3.1
USB-A 2x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см 15.5 x 9.9 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Частота GPU 300 МГц 1000 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1250 МГц
FLOPS 2.534 терафлопс 3.2 терафлопс
Объем видеопамяти - 4 ГБ
Тип памяти GDDR4 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Частота памяти 2133 МГц (Effective - 4300 МГц) 1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
Шейдерных блоков 768 1280
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

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