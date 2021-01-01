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Dell Inspiron 15 7506 против ASUS ROG Zephyrus G15 GA503

Dell Inspiron 15 7506
VS
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
Dell Inspiron 15 7506
ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
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Процессор AMD Ryzen 9 5900HS
Графика Intel Iris Xe MAX Graphics
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 7506 и ASUS ROG Zephyrus G15 GA503 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 7506
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
Причины выбрать ASUS ROG Zephyrus G15 GA503
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 183-249% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 37 Вт*ч большей батареей (90 и 53 Вт*ч)
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 188 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 11% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 270 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 7506
vs
ROG Zephyrus G15 GA503

Корпус

Вес 1.9 кг 1.9 кг
Ширина 356.2 мм 355 мм
Высота 238.4 мм 243 мм
Толщина 16.4-17.9 мм 19.9 мм
Площадь 849 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~77.8%
Боковые рамки 5.4 мм 4.8 мм
Цвета Черный, Серебристый Белый, Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 47 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 188 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1440 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 97% -
Охват Adobe RGB 62.9% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика 35 мс 3 мс
Максимальная яркость
Inspiron 15 7506
270 нит
ROG Zephyrus G15 GA503 +11%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Время полной зарядки 4:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 200 Вт
Вес зарядного устройства 294 грамма -

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2.5W 4x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость 81.6 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 8
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 2.534 терафлопс 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR4 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Частота памяти 2133 МГц (Effective - 4300 МГц) 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 768 3840
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

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Отзывы

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