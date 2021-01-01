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Dell Inspiron 15 7506 против ASUS TUF Dash F15 FX516

Dell Inspiron 15 7506
VS
ASUS TUF Dash F15 FX516
Dell Inspiron 15 7506
ASUS TUF Dash F15 FX516
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика Intel Iris Xe MAX Graphics
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 7506 и ASUS TUF Dash F15 FX516 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 7506
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.9 и 2 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
Причины выбрать ASUS TUF Dash F15 FX516
  • Видеокарта показывает в среднем на 183-249% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (76 и 53 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 7506
vs
TUF Dash F15 FX516

Корпус

Вес 1.9 кг 2 кг
Ширина 356.2 мм 360 мм
Высота 238.4 мм 252 мм
Толщина 16.4-17.9 мм 19.9 мм
Площадь 849 см2 907 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~74%
Боковые рамки 5.4 мм 7.3 мм
Цвета Черный, Серебристый Белый, Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 47 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1 -
Цветовой охват sRGB 97% -
Охват Adobe RGB 62.9% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Время полной зарядки 4:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 200 Вт
Вес зарядного устройства 294 грамма -

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2W
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 81.6 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel Iris Xe Graphics 80
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 816-1387 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1283-1703 МГц
FLOPS 2.534 терафлопс 10.94 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR4 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Частота памяти 2133 МГц (Effective - 4300 МГц) 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 768 3840
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x16 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

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Отзывы

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