Dell Inspiron 15 7506 против ASUS VivoBook S15 S533
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Inspiron 15 7506
- Видеокарта показывает в среднем на 19-26% больше FPS в играх
- Сенсорный экран
Причины выбрать ASUS VivoBook S15 S533
- Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.8 и 1.9 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 11% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 270 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.9 кг
|1.8 кг
|Ширина
|356.2 мм
|359.8 мм
|Высота
|238.4 мм
|233.8 мм
|Толщина
|16.4-17.9 мм
|16.1 мм
|Площадь
|849 см2
|841 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79%
|~79.8%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|7.2 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Белый, Черный, Зеленый, Красный
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|130°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|47 дБ
|41.6 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|600:1
|563:1
|Цветовой охват sRGB
|97%
|100%
|Охват Adobe RGB
|62.9%
|37%
|Время отклика
|35 мс
|33 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|15.2 В
|11.55 В
|Время полной зарядки
|4:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|294 грамма
|194 грамма
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3254
|Realtek ALC256
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|81.6 дБ
|79.8 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|-
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.4 мм
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|4
|Потоков
|8
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1291
1291
Geekbench 5 (многоядерный)
3630
3630
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
2000
2000
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1354 МГц
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|1468 МГц
|FLOPS
|2.534 терафлопс
|1.879 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|GDDR4
|GDDR5
|Ширина шины
|128 бит
|64 бит
|Частота памяти
|2133 МГц (Effective - 4300 МГц)
|1752 МГц (Effective - 7000 МГц)
|Шейдерных блоков
|768
|640
|Поддержка DirectX
|12
|12
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
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