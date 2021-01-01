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Dell Inspiron 15 7506 против ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582

Dell Inspiron 15 7506
VS
ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
Dell Inspiron 15 7506
ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
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Процессор Intel Core i9 10980HK
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 7506 и ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 7506
  • Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.9 и 2.34 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать ASUS ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582
  • Видеокарта показывает в среднем на 292-398% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 85% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3693 vs 2000 баллов
  • Комплектуется на 39 Вт*ч большей батареей (92 и 53 Вт*ч)
  • Имеет на 100% более четкий дисплей – 282 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 63% выше максимальная яркость экрана – 440 vs 270 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 7506
vs
ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582

Корпус

Вес 1.9 кг 2.34 кг
Ширина 356.2 мм 359.8 мм
Высота 238.4 мм 249.2 мм
Толщина 16.4-17.9 мм 24.5 мм
Площадь 849 см2 897 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~74.8%
Боковые рамки 5.4 мм 7.2 мм
Цвета Черный, Серебристый Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 47 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 600:1 -
Цветовой охват sRGB 97% -
Охват Adobe RGB 62.9% -
Охват DCI-P3 - 97%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Inspiron 15 7506
270 нит
ZenBook Pro Duo 15 OLED UX582 +63%
440 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Время полной зарядки 4:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 240 Вт
Вес зарядного устройства 294 грамма -

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 81.6 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 5.3 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 780-1215 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1290-1620 МГц
FLOPS 2.534 терафлопс 15.97 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR4 GDDR6
Ширина шины 128 бит 256 бит
Частота памяти 2133 МГц (Effective - 4300 МГц) 1500-1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
Шейдерных блоков 768 5120
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц 3840x2160 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 16 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

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Отзывы

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