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Dell Inspiron 15 7506 (2-in-1) против G15 5515 (Ryzen Edition)

49 из 100
Dell Inspiron 15 7506 (2-in-1)
VS
59 из 100
Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
Dell Inspiron 15 7506 (2-in-1)
Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
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Экран 1920 x 1080
Батарея
Процессор
Графика Intel Iris Xe MAX Graphics 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 15 7506 (2-in-1) и G15 5515 (Ryzen Edition) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 15 7506 (2-in-1)
  • Существенно легче – весит на 940 граммов меньше (1.9 и 2.84 кг)
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (849 и 972 см2)
  • На 8% выше максимальная яркость экрана – 270 vs 250 нит
Причины выбрать Dell G15 5515 (Ryzen Edition)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 134-182% больше FPS в играх
  • На 115% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10559 vs 4911 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 15 7506 (2-in-1)
vs
G15 5515 (Ryzen Edition)

Корпус

Вес 1.9 кг 2.84 кг
Размеры 356.2 x 238.4 x 16.4-17.9 мм 357.2 x 272.1 x 24.9 мм
Площадь 849 см2 972 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~69%
Боковые рамки 5.4 мм 5.9 мм
Цвета Черный, Серебристый Серий, Зеленый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 47 дБ 48 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 600:1 600:1
Цветовой охват sRGB 97% 56.9%
Охват Adobe RGB 62.9% 40.4%
Охват DCI-P3 - 39.1%
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В 11.4 В
Время полной зарядки 4:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 65 / 90 Вт 180 / 240 Вт
Вес зарядного устройства 294 грамма 567 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 90 Вт
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1463 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1695 МГц
FLOPS 2.534 терафлопс 8.7 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR4 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~4.3 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 48 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 24 48
Производительность GPU
Inspiron 15 7506 (2-in-1)
2.534 терафлопс
G15 5515 (Ryzen Edition) +243%
8.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4267 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 81.6 дБ 76 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 11.5 x 8.0 см 10.5 x 6.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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