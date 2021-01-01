Dell Inspiron 15 7506 против G7 15 7500
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
84
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
91
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
54
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
64
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
62
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
70
Оценка NanoReview
68
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Inspiron 15 7506
- Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
- Легче – весит на 360 граммов меньше (1.9 и 2.26 кг)
- Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (849 и 956 см2)
Причины выбрать Dell G7 15 7500
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 51-70% больше FPS в играх
- На 37% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2732 vs 2000 баллов
- На 11% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 270 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.9 кг
|2.26 кг
|Ширина
|356.2 мм
|357.2 мм
|Высота
|238.4 мм
|267.7 мм
|Толщина
|16.4-17.9 мм
|20.05 мм
|Площадь
|849 см2
|956 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79%
|~70.2%
|Боковые рамки
|5.4 мм
|5.9 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Черный
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Скорость куллера
|-
|4900 об/мин
|Уровень шума
|47 дБ
|51 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|600:1
|800:1
|Цветовой охват sRGB
|97%
|100%
|Охват Adobe RGB
|62.9%
|-
|Время отклика
|35 мс
|19 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|15.2 В
|13.2 В
|Время полной зарядки
|4:00 ч.
|4:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3254
|Realtek ALC3281
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|2x2.5W
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|81.6 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Нет
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|11.5 x 8.0 см
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Intel UHD Graphics 630
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Inspiron 15 7506 +7%
1291
1203
Geekbench 5 (многоядерный)
3630
G7 15 7500 +54%
5599
Cinebench R20 (одноядерный)
Inspiron 15 7506 +5%
510
484
Cinebench R20 (многоядерный)
2000
G7 15 7500 +37%
2732
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1455 МГц
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|1590 МГц
|FLOPS
|2.534 терафлопс
|4.884 терафлопс
|Тип памяти
|GDDR4
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Частота памяти
|2133 МГц (Effective - 4300 МГц)
|1500 МГц (Effective - 12000 МГц)
|Шейдерных блоков
|768
|1536
|Поддержка DirectX
|12
|12
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2933 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
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