Dell Inspiron 16 5625 против Dell G16
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
93
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
70
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
63
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
53
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
65
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
66
Оценка NanoReview
68
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Inspiron 16 5625
- Существенно легче – весит на 570 граммов меньше (1.87 и 2.44 кг)
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (899 и 972 см2)
Причины выбрать Dell G16
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 122-167% больше FPS в играх
- На 117% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17215 vs 7946 баллов
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)
- Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.87 кг
|2.44 кг
|Размеры
|356.78 x 251.9 x 15.67-18.3 мм
|357.2 x 272.1 x 20.6-26.9 мм
|Площадь
|899 см2
|972 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.6%
|~76.4%
|Боковые рамки
|6.1 мм
|6.3 мм
|Цвета
|Серебристый
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|140°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|48.1 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|1154:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|98%
|Охват Adobe RGB
|-
|70.5%
|Охват DCI-P3
|-
|68.3%
|Время отклика
|35 мс
|9 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|11.25 В
|13.2 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|65 Вт
|180 / 240 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|882 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.3 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.3 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|6
|14
|Потоков
|12
|20
|L3-кэш
|16 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon Vega 7
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1420
Dell G16 +33%
1893
Geekbench 5 (многоядерный)
5975
Dell G16 +116%
12886
Cinebench R23 (одноядерный)
1340
Dell G16 +42%
1902
Cinebench R23 (многоядерный)
7946
Dell G16 +117%
17215
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|90 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1065 МГц
|1463 МГц
|Boost частота GPU
|1320 МГц
|1695 МГц
|FLOPS
|2.703 терафлопс
|8.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|64 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|2560
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|80
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|48
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3254
|Realtek ALC3254
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|-
|84.3 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|13.3 x 9.0 см
|10.5 x 6.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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