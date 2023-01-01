Главная > Сравнение ноутбуков > Inspiron 16 5630 или MacBook Air (M2, 2022) – что лучше выбрать?

Dell Inspiron 16 5630 против Apple MacBook Air (M2, 2022)

47 из 100
Dell Inspiron 16 5630
VS
58 из 100
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Dell Inspiron 16 5630
Apple MacBook Air (M2, 2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
2560 x 1664
Батарея
52.6 Вт*ч
Процессор
Apple M2
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 16 5630 и Apple MacBook Air (M2, 2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 16 5630
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022)
  • Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.24 и 1.85 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7954 vs 6035 баллов
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
  • Имеет на 58% более четкий дисплей – 225 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (654 и 898 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 16 5630
vs
MacBook Air (M2, 2022)

Корпус

Вес 1.85 кг 1.24 кг
Размеры 356.78 x 251.7 x 15.42-18.2 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм
Площадь 898 см2 654 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.7% ~82%
Боковые рамки 6.1 мм 5.6 мм
Цвета Серебристый, Синий Серебристый, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет -
Жидкий металл Нет -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 13.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 225 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1664 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 800:1 1384:1
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Охват Adobe RGB - 87.6%
Охват DCI-P3 - 98.4%
Время отклика 35 мс 29 мс
Максимальная яркость
Inspiron 16 5630
250 нит
MacBook Air (M2, 2022) +100%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15 В -
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 30 / 35 / 67 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 174 / 189 / 250 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц -
Ядер 6 (2P + 4E) 8 (4P + 4E)
Потоков 8 8
L3-кэш 10 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Apple M2 GPU
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1456 МГц
FLOPS 1.43 терафлопс 3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.8 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 512 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 32 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32
Производительность GPU
Inspiron 16 5630
1.43 терафлопс
MacBook Air (M2, 2022) +110%
3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 4800 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
NVMe Да -

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2.5W -
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 82.7 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 1x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 13.3 x 9.0 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell XPS 15 9520 (2022) и Dell Inspiron 16 5630
2. HP Omen 16 2022 (AMD) и Dell Inspiron 16 5630
3. Samsung Galaxy Book 3 Ultra и Dell Inspiron 16 5630
4. LG Gram 17 (2023) и Dell Inspiron 16 5630
5. Dell XPS 17 9730 (2023) и Dell Inspiron 16 5630
6. Apple MacBook Pro 14 (2021) и Apple MacBook Air (M2, 2022)
7. Dell XPS 15 9520 (2022) и Apple MacBook Air (M2, 2022)
8. Microsoft Surface Pro 8 и Apple MacBook Air (M2, 2022)
9. Asus Zenbook 14 OLED (UX3402) и Apple MacBook Air (M2, 2022)
10. Samsung Galaxy Book 2 Pro (13.3") и Apple MacBook Air (M2, 2022)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Air (M2, 2022) и Dell Inspiron 16 5630 – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры