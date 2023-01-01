Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 3024 x 1964 Батарея - 54 Вт*ч 64 Вт*ч 70 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P - Apple M2 Pro Apple M2 Max Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB 64GB 96GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 16 5630 Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2023) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Легче – весит на 250 граммов меньше (1.6 и 1.85 кг)

Легче – весит на 250 граммов меньше (1.6 и 1.85 кг) На 136% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14249 vs 6035 баллов

На 136% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14249 vs 6035 баллов Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (70 и 54 Вт*ч)

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (70 и 54 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит Имеет на 79% более четкий дисплей – 254 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 79% более четкий дисплей – 254 против 142 точек на дюйм (PPI) Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (691 и 898 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.85 кг 1.6 кг Размеры 356.78 x 251.7 x 15.42-18.2 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 898 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.7% ~84.6% Боковые рамки 6.1 мм 3.4 мм Цвета Серебристый, Синий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров - 2 Уровень шума - 47.5 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 3024 x 1964 Диагональ 16 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы TN LCD Mini LED Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 800:1 1000000:1 Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Inspiron 16 5630 250 нит MacBook Pro 14 (2023) +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 54 Вт*ч 64 Вт*ч 70 Вт*ч Напряжение 15 В - Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 67 / 96 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 274 / 272 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (64 EU) Apple M2 Pro GPU (19-core) TGP 45 Вт 35 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 1398 МГц FLOPS 1.43 терафлопс 6.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5X LPDDR5 Ширина шины - 256 бит Скорость памяти 4.8 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 512 2432 Блоки текстурирования (TMUs) 32 152 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 76 Производительность GPU Inspiron 16 5630 1.43 терафлопс MacBook Pro 14 (2023) +376% 6.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB 64GB 96GB Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3254 - Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 2x2.5W - Dolby Atmos Нет Да Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 13.3 x 9.0 см 13.2 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.