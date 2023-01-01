Главная > Сравнение ноутбуков > Inspiron 16 5630 или Inspiron 14 Plus 7420 – что лучше выбрать?

Dell Inspiron 16 5630 против Inspiron 14 Plus 7420

47 из 100
Dell Inspiron 16 5630
VS
59 из 100
Dell Inspiron 14 Plus 7420
Dell Inspiron 16 5630
Dell Inspiron 14 Plus 7420
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
2240 x 1400
Батарея
Процессор
Графика Intel UHD Graphics (64 EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 16 5630 и Inspiron 14 Plus 7420 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 16 5630
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Dell Inspiron 14 Plus 7420
  • Видеокарта показывает в среднем на 168-230% больше FPS в играх
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.68 и 1.85 кг)
  • На 119% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13235 vs 6035 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (714 и 898 см2)
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 16 5630
vs
Inspiron 14 Plus 7420

Корпус

Вес 1.85 кг 1.68 кг
Размеры 356.78 x 251.7 x 15.42-18.2 мм 314 x 227.5 x 16.15-18.87 мм
Площадь 898 см2 714 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.7% ~79.6%
Боковые рамки 6.1 мм 6.3 мм
Цвета Серебристый, Синий Зеленый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет -
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 51.6 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы TN LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2240 x 1400 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1 1142:1
Цветовой охват sRGB - 99.3%
Охват Adobe RGB - 69.5%
Охват DCI-P3 - 68.8%
Время отклика 35 мс 28 мс
Максимальная яркость
Inspiron 16 5630
250 нит
Inspiron 14 Plus 7420 +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15 В 15 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт
Вес зарядного устройства - 496 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 (2P + 4E) 12 (4P + 8E)
Потоков 8 16
L3-кэш 10 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт 50 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1185 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 1417 МГц
FLOPS 1.43 терафлопс 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.8 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 512 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 32 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 40
Производительность GPU
Inspiron 16 5630
1.43 терафлопс
Inspiron 14 Plus 7420 +306%
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5X DDR5
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 40 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2.5W 2x2W
Dolby Atmos Нет Да
Макс. громкость - 84.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 13.3 x 9.0 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Dell Inspiron 16 5630 и Apple MacBook Pro 16 (2021)
2. Dell Inspiron 16 5630 и XPS 17 9720 (2022)
3. Dell Inspiron 16 5630 и Apple MacBook Pro 16 (2023)
4. Dell Inspiron 16 5630 и HP Omen 17 (2023)
5. Dell Inspiron 16 5630 и LG Gram 16 (2023)
6. Dell Inspiron 14 Plus 7420 и XPS 13 9315
7. Dell Inspiron 14 Plus 7420 и Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Dell Inspiron 14 Plus 7420 и Inspiron 16 5630 – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры