Dell Inspiron 16 5630 против Inspiron 14 Plus 7420
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Inspiron 16 5630
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Dell Inspiron 14 Plus 7420
- Видеокарта показывает в среднем на 168-230% больше FPS в играх
- Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.68 и 1.85 кг)
- На 119% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13235 vs 6035 баллов
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD
- Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (714 и 898 см2)
- Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.85 кг
|1.68 кг
|Размеры
|356.78 x 251.7 x 15.42-18.2 мм
|314 x 227.5 x 16.15-18.87 мм
|Площадь
|898 см2
|714 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.7%
|~79.6%
|Боковые рамки
|6.1 мм
|6.3 мм
|Цвета
|Серебристый, Синий
|Зеленый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|-
|Количество куллеров
|-
|2
|Уровень шума
|-
|51.6 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|2240 x 1400 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|800:1
|1142:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.3%
|Охват Adobe RGB
|-
|69.5%
|Охват DCI-P3
|-
|68.8%
|Время отклика
|35 мс
|28 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|15 В
|15 В
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|90 / 130 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|496 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.2 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|6 (2P + 4E)
|12 (4P + 8E)
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|10 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1587
1629
Geekbench 5 (многоядерный)
6194
10310
Cinebench R23 (одноядерный)
1667
1678
Cinebench R23 (многоядерный)
6035
Inspiron 14 Plus 7420 +119%
13235
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|45 Вт
|50 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1185 МГц
|Boost частота GPU
|1400 МГц
|1417 МГц
|FLOPS
|1.43 терафлопс
|5.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|4.8 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|512
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5X
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|1
|Макс. количество памяти
|-
|40 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3254
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2.5W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|-
|84.7 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|13.3 x 9.0 см
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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