Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 2240 x 1400 Батарея - 54 Вт*ч 64 Вт*ч - 54 Вт*ч 64 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H Графика Intel UHD Graphics (64 EU) - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 24GB 40GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 16 5630 Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Dell Inspiron 14 Plus 7420 Видеокарта показывает в среднем на 168-230% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 168-230% больше FPS в играх Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.68 и 1.85 кг)

Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.68 и 1.85 кг) На 119% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13235 vs 6035 баллов

На 119% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13235 vs 6035 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 40 ГБ) и SSD Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (714 и 898 см 2 )

Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (714 и 898 см ) Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI) На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.85 кг 1.68 кг Размеры 356.78 x 251.7 x 15.42-18.2 мм 314 x 227.5 x 16.15-18.87 мм Площадь 898 см2 714 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.7% ~79.6% Боковые рамки 6.1 мм 6.3 мм Цвета Серебристый, Синий Зеленый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет - Количество куллеров - 2 Уровень шума - 51.6 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 2240 x 1400 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2240 x 1400 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 800:1 1142:1 Цветовой охват sRGB - 99.3% Охват Adobe RGB - 69.5% Охват DCI-P3 - 68.8% Время отклика 35 мс 28 мс Максимальная яркость Inspiron 16 5630 250 нит Inspiron 14 Plus 7420 +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 54 Вт*ч 64 Вт*ч 54 Вт*ч 64 Вт*ч Напряжение 15 В 15 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 90 / 130 Вт Вес зарядного устройства - 496 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (64 EU) GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 45 Вт 50 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1185 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 1417 МГц FLOPS 1.43 терафлопс 5.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.8 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 512 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 32 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 40 Производительность GPU Inspiron 16 5630 1.43 терафлопс Inspiron 14 Plus 7420 +306% 5.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 24GB 40GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5X DDR5 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 40 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3254 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2.5W 2x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость - 84.7 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.3 x 9.0 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.