Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 2560 x 1600 Батарея - 64 Вт*ч 87 Вт*ч 58.2 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1260P Apple M1 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 5.8 Вт*ч большей батареей (64 и 58.2 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) Существенно легче – весит на 660 граммов меньше (1.4 и 2.06 кг)

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 60% более четкий дисплей – 227 против 142 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 28% меньшую площадь корпуса (646 и 899 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.06 кг 1.4 кг Размеры 356.78 x 251.88 x 15.90-18.41 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 899 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~79.4% Боковые рамки 6.1 мм 8.8 мм Цвета Серебристый, Зеленый Серебристый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров - 1 Скорость куллера - 7000 об/мин Уровень шума - 41.9 дБ

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1200:1 1759:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 88.3% Время отклика 30 мс 35 мс Максимальная яркость Inspiron 16 7620 (2-in-1) 300 нит MacBook Pro 13 (M1, 2020) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 64 Вт*ч 87 Вт*ч 58.2 Вт*ч Напряжение 15.2 В 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 61 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства - 275 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB Apple M1 GPU (8-core) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 5 нм Частота GPU 1065 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1278 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 32 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32 Производительность GPU Inspiron 16 7620 (2-in-1) +4% 2.703 терафлопс MacBook Pro 13 (M1, 2020) 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281-CG - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 77.5 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер - 13.2 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.