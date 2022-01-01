Главная > Сравнение ноутбуков > Inspiron 16 7620 (2-in-1) или MacBook Pro 14 (2021) – что лучше выбрать?

Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1) против Apple MacBook Pro 14 (2021)

50 из 100
Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1)
VS
78 из 100
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1)
Apple MacBook Pro 14 (2021)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3024 x 1964
Батарея 70 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1) и Apple MacBook Pro 14 (2021) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 460 граммов меньше (1.6 и 2.06 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх
  • Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (70 и 64 Вт*ч)
  • Имеет на 79% более четкий дисплей – 254 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (691 и 899 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 16 7620 (2-in-1)
vs
MacBook Pro 14 (2021)

Корпус

Вес 2.06 кг 1.6 кг
Размеры 356.78 x 251.88 x 15.90-18.41 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм
Площадь 899 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~84.6%
Боковые рамки 6.1 мм 3.4 мм
Цвета Серебристый, Зеленый Серебристый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 2
Скорость куллера - 6241 об/мин
Уровень шума - 49.5 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 254 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3024 x 1964 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 48900:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.3%
Время отклика 30 мс 49 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 67 / 96 Вт
Вес зарядного устройства - 274 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 10 10
Потоков 12 10
L3-кэш 12 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Apple M1 Pro GPU (16-core)
Техпроцесс 10 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 30 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 5 нм
Частота GPU 1065 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц 1296 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс 5.2 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR5
Ширина шины 64 бит 256 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 32 128
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 64
Производительность GPU
Inspiron 16 7620 (2-in-1)
2.703 терафлопс
MacBook Pro 14 (2021) +92%
5.2 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 4x4 ГБ
Частота 3200 МГц 6400 МГц
Тип DDR4 LPDDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG -
Формат звука 2.0 4.2
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 84.9 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер - 13.2 x 8.1 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Inspiron 16 7620 (2-in-1) и MacBook Pro 16 (2019)
2. Inspiron 16 7620 (2-in-1) и Inspiron 17 7706 (2-in-1)
3. Inspiron 16 7620 (2-in-1) и Yoga Slim 7 Pro Gen 6 (16" AMD)
4. MacBook Pro 14 (2021) и MacBook Pro 16 (2019)
5. MacBook Pro 14 (2021) и Surface Pro 8
6. MacBook Pro 14 (2021) и XPS 13 Plus 9320
7. MacBook Pro 14 (2021) и XPS 15 9510 (2021)
8. MacBook Pro 14 (2021) и Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3")

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Apple MacBook Pro 14 (2021) и Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры