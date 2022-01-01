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Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1) против Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

50 из 100
Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1)
VS
74 из 100
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1)
Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2560 x 1600
Батарея 76 Вт*ч
Процессор AMD Ryzen 9 6900HS
Графика GeForce MX550 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1) и Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 177-242% больше FPS в играх
  • Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.65 и 2.06 кг)
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (76 и 64 Вт*ч)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 52% более четкий дисплей – 216 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (708 и 899 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 16 7620 (2-in-1)
vs
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022)

Корпус

Вес 2.06 кг 1.65 кг
Размеры 356.78 x 251.88 x 15.90-18.41 мм 312 x 227 x 18.5 мм
Площадь 899 см2 708 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~80.2%
Боковые рамки 6.1 мм 5.3 мм
Цвета Серебристый, Зеленый Белый, Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Да
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 45 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 216 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
Охват Adobe RGB - 85.5%
Охват DCI-P3 - 97.4%
Время отклика 30 мс 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 100 / 240 Вт
Вес зарядного устройства - 565 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 10 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Nvidia Optimus - MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1065 МГц 1700 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц 2000 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 1792
Блоки текстурирования (TMUs) 32 112
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 64
Производительность GPU
Inspiron 16 7620 (2-in-1)
2.703 терафлопс
ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +322%
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG Realtek ALC285
Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos - Да
Макс. громкость - 80 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 13.0 x 7.6 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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