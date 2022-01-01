Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 2560 x 1600 Батарея - 64 Вт*ч 87 Вт*ч 76 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1260P AMD Ryzen 9 6900HS Графика GeForce MX550 2GB - Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 177-242% больше FPS в играх

Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (1.65 и 2.06 кг)

Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (76 и 64 Вт*ч)

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 52% более четкий дисплей – 216 против 142 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (708 и 899 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.06 кг 1.65 кг Размеры 356.78 x 251.88 x 15.90-18.41 мм 312 x 227 x 18.5 мм Площадь 899 см2 708 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~80.2% Боковые рамки 6.1 мм 5.3 мм Цвета Серебристый, Зеленый Белый, Черный Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Да Количество куллеров - 2 Уровень шума - 45 дБ

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 216 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR - Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB - 85.5% Охват DCI-P3 - 97.4% Время отклика 30 мс 3 мс Максимальная яркость Inspiron 16 7620 (2-in-1) 300 нит ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 64 Вт*ч 87 Вт*ч 76 Вт*ч Напряжение 15.2 В - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 100 / 240 Вт Вес зарядного устройства - 565 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB Radeon RX 6700S 8GB Radeon RX 6800S 8GB Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 7 нм Частота GPU 1065 МГц 1700 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 2000 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~14 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 1792 Блоки текстурирования (TMUs) 32 112 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 64 Производительность GPU Inspiron 16 7620 (2-in-1) 2.703 терафлопс ROG Zephyrus G14 GA402 (2022) +322% 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281-CG Realtek ALC285 Формат звука 2.0 4.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos - Да Макс. громкость - 80 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 13.0 x 7.6 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.