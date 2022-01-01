Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 3840 x 2400 Батарея - 64 Вт*ч 87 Вт*ч 96 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1260P - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика GeForce MX550 2GB - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600) Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.95 и 2.06 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Комплектуется на 32 Вт*ч большей батареей (96 и 64 Вт*ч)

Имеет на 99% более четкий дисплей – 283 против 142 точек на дюйм (PPI)

На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.06 кг 1.95 кг Размеры 356.78 x 251.88 x 15.90-18.41 мм 360.5 x 259 x 18.9 мм Площадь 899 см2 934 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~79.5% Боковые рамки 6.1 мм 7.9 мм Цвета Серебристый, Зеленый Черный, Серебристый, Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 160° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров - 2 Уровень шума - 45.3 дБ

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 3840 x 2400 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 283 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3840 x 2400 пикселей Поддержка HDR - Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB - 96.8% Охват DCI-P3 - 99.7% Время отклика 30 мс 1 мс Максимальная яркость Inspiron 16 7620 (2-in-1) 300 нит Vivobook Pro 16X OLED (N7600) +83% 550 нит

Батарея Ёмкость 64 Вт*ч 87 Вт*ч 96 Вт*ч Напряжение 15.2 В - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 120 Вт Вес зарядного устройства - 460 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP - 35-50 Вт Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1065 МГц 1185 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1417 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 5.8 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 32 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 40 Производительность GPU Inspiron 16 7620 (2-in-1) 2.703 терафлопс Vivobook Pro 16X OLED (N7600) +115% 5.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281-CG - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos - Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 4.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер - 13.0 x 8.5 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.