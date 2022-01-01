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Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1) против Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)

50 из 100
Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1)
VS
60 из 100
Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1)
Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3840 x 2400
Батарея 96 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce MX550 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1) и Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600)
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.95 и 2.06 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 32 Вт*ч большей батареей (96 и 64 Вт*ч)
  • Имеет на 99% более четкий дисплей – 283 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 16 7620 (2-in-1)
vs
Vivobook Pro 16X OLED (N7600)

Корпус

Вес 2.06 кг 1.95 кг
Размеры 356.78 x 251.88 x 15.90-18.41 мм 360.5 x 259 x 18.9 мм
Площадь 899 см2 934 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~79.5%
Боковые рамки 6.1 мм 7.9 мм
Цвета Серебристый, Зеленый Черный, Серебристый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 160°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 45.3 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 283 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3840 x 2400 пикселей
Поддержка HDR - Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB - 96.8%
Охват DCI-P3 - 99.7%
Время отклика 30 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 120 Вт
Вес зарядного устройства - 460 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 10 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 35-50 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1065 МГц 1185 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц 1417 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс 5.8 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 32 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 40
Производительность GPU
Inspiron 16 7620 (2-in-1)
2.703 терафлопс
Vivobook Pro 16X OLED (N7600) +115%
5.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 4.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер - 13.0 x 8.5 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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