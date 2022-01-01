Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 - 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 Батарея - 64 Вт*ч 87 Вт*ч - 56 Вт*ч 86 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1260P - Intel Core i7 12700H AMD Ryzen 7 6800H AMD Ryzen 9 6900HX Графика GeForce MX550 2GB - GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1) Легче – весит на 360 граммов меньше (2.06 и 2.42 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 20% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (64 и 56 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (899 и 971 см2) Причины выбрать Dell Alienware m15 R7 Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 122-167% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.06 кг 2.42 кг Размеры 356.78 x 251.88 x 15.90-18.41 мм 356.2 x 272.5 x 12.9-20.6 мм Площадь 899 см2 971 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~69.1% Боковые рамки 6.1 мм 5.4 мм Цвета Серебристый, Зеленый Черный Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Количество куллеров - 2

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 1920 x 1080 (165Hz) 1920 x 1080 (360Hz) 2560 x 1440 Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Время отклика 30 мс 3 мс Максимальная яркость Inspiron 16 7620 (2-in-1) 300 нит Alienware m15 R7 300 нит

Батарея Ёмкость 64 Вт*ч 87 Вт*ч 56 Вт*ч 86 Вт*ч Напряжение 15.2 В 13.2 В Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Сзади Мощность зарядки 65 Вт 180 / 240 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP - 95 Вт Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 8 нм Частота GPU 1065 МГц 1463 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1695 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 8.7 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 128 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 32 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 48 Производительность GPU Inspiron 16 7620 (2-in-1) 2.703 терафлопс Alienware m15 R7 +222% 8.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281-CG Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.