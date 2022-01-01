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Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1) против Inspiron 15 3511

50 из 100
Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1)
VS
38 из 100
Dell Inspiron 15 3511
Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1)
Dell Inspiron 15 3511
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Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1) и Inspiron 15 3511 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 122-167% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (64 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 42% более четкий дисплей – 142 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3511
  • Легче – весит на 330 граммов меньше (1.73 и 2.06 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 16 7620 (2-in-1)
vs
Inspiron 15 3511

Корпус

Вес 2.06 кг 1.73 кг
Размеры 356.78 x 251.88 x 15.90-18.41 мм 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм
Площадь 899 см2 844 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~79.5%
Боковые рамки 6.1 мм 6.6 мм
Цвета Серебристый, Зеленый Черный, Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров - 1
Уровень шума - 39.2 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 400:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 30 мс 25 мс
Максимальная яркость
Inspiron 16 7620 (2-in-1) +36%
300 нит
Inspiron 15 3511
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В 11.25 В
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 305 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 3.5 ГГц
Ядер 10 2
Потоков 12 4
L3-кэш 12 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 10 нм
Частота GPU 1065 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц 1100 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~12 Гбит/с 2.67 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 384
Блоки текстурирования (TMUs) 32 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 12
Производительность GPU
Inspiron 16 7620 (2-in-1) +222%
2.703 терафлопс
Inspiron 15 3511
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2666 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3281-CG Realtek ALC3204
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 78.7 дБ
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 Нет
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 8.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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