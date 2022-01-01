Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея - 64 Вт*ч 87 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1260P - Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB 12GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 122-167% больше FPS в играх

Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (64 и 41 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 42% более четкий дисплей – 142 против 100 точек на дюйм (PPI)

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит Причины выбрать Dell Inspiron 15 3511 Легче – весит на 330 граммов меньше (1.73 и 2.06 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.06 кг 1.73 кг Размеры 356.78 x 251.88 x 15.90-18.41 мм 358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм Площадь 899 см2 844 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.6% ~79.5% Боковые рамки 6.1 мм 6.6 мм Цвета Серебристый, Зеленый Черный, Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров - 1 Уровень шума - 39.2 дБ

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 400:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 30 мс 25 мс Максимальная яркость Inspiron 16 7620 (2-in-1) +36% 300 нит Inspiron 15 3511 220 нит

Батарея Ёмкость 64 Вт*ч 87 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение 15.2 В 11.25 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 305 граммов

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1260P Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i3 1125G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Базовая частота 1.3 ГГц 2.0 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 3.5 ГГц Ядер 10 2 Потоков 12 4 L3-кэш 12 МБ 4 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Inspiron 16 7620 (2-in-1) +32% 1438 Inspiron 15 3511 1090 Geekbench 5 (многоядерный) Inspiron 16 7620 (2-in-1) +87% 4034 Inspiron 15 3511 2156

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB Intel UHD Graphics Xe G4 TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 1065 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 1100 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 2.67 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 384 Блоки текстурирования (TMUs) 32 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 12 Производительность GPU Inspiron 16 7620 (2-in-1) +222% 2.703 терафлопс Inspiron 15 3511 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB 12GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 2666 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3281-CG Realtek ALC3204 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 78.7 дБ Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 Нет Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 11.5 x 8.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.