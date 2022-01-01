Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1) против Inspiron 15 3511
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Inspiron 16 7620 (2-in-1)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 122-167% больше FPS в играх
- Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (64 и 41 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Имеет на 42% более четкий дисплей – 142 против 100 точек на дюйм (PPI)
- На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3511
- Легче – весит на 330 граммов меньше (1.73 и 2.06 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.06 кг
|1.73 кг
|Размеры
|356.78 x 251.88 x 15.90-18.41 мм
|358.5 x 235.5 x 17.5-18.9 мм
|Площадь
|899 см2
|844 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.6%
|~79.5%
|Боковые рамки
|6.1 мм
|6.6 мм
|Цвета
|Серебристый, Зеленый
|Черный, Серебристый
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|-
|Нет
|Количество куллеров
|-
|1
|Уровень шума
|-
|39.2 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|100 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1200:1
|400:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Время отклика
|30 мс
|25 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|15.2 В
|11.25 В
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|305 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|3.5 ГГц
|Ядер
|10
|2
|Потоков
|12
|4
|L3-кэш
|12 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1438
1090
Geekbench 5 (многоядерный)
4034
2156
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|15 Вт
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1065 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1320 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|2.703 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|2 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|64 бит
|-
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|2.67 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|32
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|12
Производительность GPU
2.703 терафлопс
0.84 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|2666 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3281-CG
|Realtek ALC3204
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Макс. громкость
|-
|78.7 дБ
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Нет
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|-
|11.5 x 8.0 см
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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