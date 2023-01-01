Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 3840 x 2400 1920 x 1200 Батарея - 64 Вт*ч 86 Вт*ч - 54 Вт*ч 64 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1360P - AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 16 7630 (2-in-1) Видеокарта показывает в среднем на 221-301% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 221-301% больше FPS в играх Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (64 и 54 Вт*ч)

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (64 и 54 Вт*ч) Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать Dell Inspiron 14 7435 (2-in-1) Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (1.58 и 2.11 кг)

Существенно легче – весит на 530 граммов меньше (1.58 и 2.11 кг) На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9154 vs 7406 баллов

На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9154 vs 7406 баллов Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (711 и 898 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.11 кг 1.58 кг Размеры 356.78 x 251.7 x 16.23 мм 314 x 226.56 x 15.54-18.55 мм Площадь 898 см2 711 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.7% ~79.9% Боковые рамки 6.1 мм 6.3 мм Цвета Серебристый, Синий Серебристый, Синий Материал Алюминий Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 44 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 3840 x 2400 1920 x 1200 Диагональ 16 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности Нет - Площадь экрана Inspiron 16 7630 (2-in-1) 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 Inspiron 14 7435 (2-in-1) 14″ (16:10 ratio) = 88.1 in2 ~ 30% more screen space Тесты экрана Контрастность 1200:1 600:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 30 мс 35 мс Максимальная яркость Inspiron 16 7630 (2-in-1) +20% 300 нит Inspiron 14 7435 (2-in-1) 250 нит

Батарея Ёмкость 64 Вт*ч 86 Вт*ч 54 Вт*ч 64 Вт*ч Напряжение 15.2 В 15 В Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 295 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB Radeon Graphics (Ryzen 7000) TGP - 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 6 нм Частота GPU 1065 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 1320 МГц 2200 МГц FLOPS 2.703 терафлопс 0.54 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 128 Блоки текстурирования (TMUs) 32 8 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 4 Производительность GPU Inspiron 16 7630 (2-in-1) +401% 2.703 терафлопс Inspiron 14 7435 (2-in-1) 0.54 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3254 Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.3 x 9.0 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.