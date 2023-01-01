Dell Inspiron 16 7635 (2-in-1) против Acer Aspire 5 (A515-48)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Inspiron 16 7635 (2-in-1)
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 91% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8257 vs 4333 баллов
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 14 Вт*ч большей батареей (64 и 50 Вт*ч)
- Сенсорный экран
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-48)
- Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.6 и 2 кг)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2 кг
|1.6 кг
|Размеры
|356.78 x 251.7 x 16.23-18.99 мм
|362.9 x 239.6 x 17.9 мм
|Площадь
|898 см2
|870 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~82.7%
|~77.2%
|Боковые рамки
|6.1 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Синий
|Серый
|Материал
|Алюминий
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|44.2 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|142 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
Площадь экрана
Inspiron 16 7635 (2-in-1)
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
Aspire 5 (A515-48)
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
~10% more screen space
|Контрастность
|1200:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|98.2%
|-
|Охват Adobe RGB
|69.5%
|-
|Охват DCI-P3
|67.4%
|-
|Время отклика
|30 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|15.2 В
|-
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|295 граммов
|265 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.0 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.3 ГГц
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|16 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1480
1014
Geekbench 5 (многоядерный)
6380
3690
Cinebench R23 (одноядерный)
1440
1059
Cinebench R23 (многоядерный)
8257
4333
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|6 нм
|6 нм
|Частота GPU
|1500 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|2200 МГц
|FLOPS
|1.43 терафлопс
|1.43 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|448
|448
|Блоки текстурирования (TMUs)
|8
|8
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|4
|4
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3254
|-
|Формат звука
|4.0
|2.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|~84 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.3
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.5 мм
|Размер
|13.3 x 9.0 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1