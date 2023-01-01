Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 1366 x 768 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) Батарея - 64 Вт*ч 86 Вт*ч - 41 Вт*ч 54 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U - Intel Processor U300 Intel Core i3 1305U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 12GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 16 7635 (2-in-1) На 131% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9344 vs 4042 баллов

На 131% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9344 vs 4042 баллов Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (64 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (64 и 41 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Сенсорный экран

Сенсорный экран Есть подсветка клавиатуры

Есть подсветка клавиатуры Имеет на 42% более четкий дисплей – 142 против 100 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 42% более четкий дисплей – 142 против 100 точек на дюйм (PPI) На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит Причины выбрать Dell Inspiron 15 3530 Видеокарта показывает в среднем на 221-301% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 221-301% больше FPS в играх Легче – весит на 340 граммов меньше (1.66 и 2 кг)

Легче – весит на 340 граммов меньше (1.66 и 2 кг) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.66 кг Размеры 356.78 x 251.7 x 16.23-18.99 мм 358.5 x 234.9 x 16.96-19.99 мм Площадь 898 см2 842 см2 Соотношение экрана к корпусу ~82.7% ~79.7% Боковые рамки 6.1 мм 6.6 мм Цвета Синий Черный Материал Алюминий Пластик Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 44.2 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 1366 x 768 1920 x 1080 (60Hz) 1920 x 1080 (120Hz) Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана Inspiron 16 7635 (2-in-1) 16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2 Inspiron 15 3530 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 ~ 10% more screen space Тесты экрана Контрастность 1200:1 400:1 Цветовой охват sRGB 98.2% - Охват Adobe RGB 69.5% - Охват DCI-P3 67.4% - Время отклика 30 мс 20 мс Максимальная яркость Inspiron 16 7635 (2-in-1) +36% 300 нит Inspiron 15 3530 220 нит

Батарея Ёмкость 64 Вт*ч 86 Вт*ч 41 Вт*ч 54 Вт*ч Напряжение 15.2 В 11.25 В Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Длина кабеля - 1 метр Вес зарядного устройства 295 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon Graphics (Ryzen 7000) GeForce MX550 2GB TGP 15 Вт 25 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 6 нм 12 нм Частота GPU 1500 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 2200 МГц 1320 МГц FLOPS 0.54 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 128 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 8 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 4 16 Производительность GPU Inspiron 16 7635 (2-in-1) 0.54 терафлопс Inspiron 15 3530 +401% 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 12GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3254 Realtek ALC3204, Realtek ALC3254 Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков 4x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 84 дБ - Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.3 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Нет Тачпад Размер 13.3 x 9.0 см 11.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.