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Dell Inspiron 16 7635 (2-in-1) против Inspiron 15 3530

52 из 100
Dell Inspiron 16 7635 (2-in-1)
VS
46 из 100
Dell Inspiron 15 3530
Dell Inspiron 16 7635 (2-in-1)
Dell Inspiron 15 3530
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1200
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 16 7635 (2-in-1) и Inspiron 15 3530 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 16 7635 (2-in-1)
  • На 131% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9344 vs 4042 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (64 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Имеет на 42% более четкий дисплей – 142 против 100 точек на дюйм (PPI)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 15 3530
  • Видеокарта показывает в среднем на 221-301% больше FPS в играх
  • Легче – весит на 340 граммов меньше (1.66 и 2 кг)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 16 7635 (2-in-1)
vs
Inspiron 15 3530

Корпус

Вес 2 кг 1.66 кг
Размеры 356.78 x 251.7 x 16.23-18.99 мм 358.5 x 234.9 x 16.96-19.99 мм
Площадь 898 см2 842 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.7% ~79.7%
Боковые рамки 6.1 мм 6.6 мм
Цвета Синий Черный
Материал Алюминий Пластик
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 44.2 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
Inspiron 16 7635 (2-in-1)
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
Inspiron 15 3530
15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2
~10% more screen space
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 400:1
Цветовой охват sRGB 98.2% -
Охват Adobe RGB 69.5% -
Охват DCI-P3 67.4% -
Время отклика 30 мс 20 мс
Максимальная яркость
Inspiron 16 7635 (2-in-1) +36%
300 нит
Inspiron 15 3530
220 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 15.2 В 11.25 В
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 295 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 5 (1P + 4E)
Потоков 12 6
L3-кэш 16 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Intel UHD Graphics (48 EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 25 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 6 нм 12 нм
Частота GPU 1500 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 1320 МГц
FLOPS 0.54 терафлопс 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 128 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 8 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 4 16
Производительность GPU
Inspiron 16 7635 (2-in-1)
0.54 терафлопс
Inspiron 15 3530 +401%
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3254 Realtek ALC3204, Realtek ALC3254
Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков 4x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 84 дБ -
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.3 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Нет
Тачпад
Размер 13.3 x 9.0 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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