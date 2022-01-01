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Dell Inspiron 16 Plus 7610 против Acer Aspire 7 (A715-42G)

60 из 100
Dell Inspiron 16 Plus 7610
VS
49 из 100
Acer Aspire 7 (A715-42G)
Dell Inspiron 16 Plus 7610
Acer Aspire 7 (A715-42G)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 48 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce GTX 1650 Mobile 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 16 Plus 7610 и Acer Aspire 7 (A715-42G) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7610
  • Немного легче – весит на 140 граммов меньше (2.01 и 2.15 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх
  • На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9271 vs 7229 баллов
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (56 и 48 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 60% более четкий дисплей – 226 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Acer Aspire 7 (A715-42G)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 16 Plus 7610
vs
Aspire 7 (A715-42G)

Корпус

Вес 2.01 кг 2.15 кг
Размеры 355.2 x 247.5 x 16.8-18.9 мм 363.2 x 228.6 x 22.8 мм
Площадь 879 см2 830 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.4% ~80.8%
Боковые рамки 5.3 мм 8.9 мм
Цвета Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 2
Уровень шума 50 дБ 45 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 226 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 3072 x 1920 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1007:1
Цветовой охват sRGB 99.4% 54.2%
Охват Adobe RGB 75.8% 37.3%
Охват DCI-P3 74.1% 36.1%
Время отклика 35 мс 36 мс
Максимальная яркость
Inspiron 16 Plus 7610 +20%
300 нит
Aspire 7 (A715-42G)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 13.2 В -
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 135 Вт
Вес зарядного устройства 486 граммов 460 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт -
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1237 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1560 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32
Производительность GPU
Inspiron 16 Plus 7610 +92%
6.14 терафлопс
Aspire 7 (A715-42G)
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 75.3 дБ 67.9 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.2 мм
Тачпад
Размер 13.5 x 9.0 см 11.0 x 8.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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