Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 0 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11900H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7610 Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (2.01 и 2.44 кг)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 20% более четкий дисплей – 226 против 189 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Predator Triton 500 SE Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 58-79% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12506 vs 9271 баллов

На 317% выше максимальная яркость экрана – 1250 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.01 кг 2.44 кг Размеры 355.2 x 247.5 x 16.8-18.9 мм 358.1 x 261.6 x 19.9 мм Площадь 879 см2 937 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.4% ~79.2% Боковые рамки 5.3 мм 6.8 мм Цвета Синий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 3 3 Уровень шума 50 дБ -

Дисплей 3072 x 1920 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 165 Гц Плотность пикселей 226 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 - Цветовой охват sRGB 99.4% 100% Охват Adobe RGB 75.8% - Охват DCI-P3 74.1% - Время отклика 35 мс - Максимальная яркость Inspiron 16 Plus 7610 300 нит Predator Triton 500 SE +317% 1250 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 0 Вт*ч Напряжение 13.2 В - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства 486 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB TGP 65 Вт 105 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1237 МГц 1305 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1642 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 12.6 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 64 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48 Производительность GPU Inspiron 16 Plus 7610 6.14 терафлопс Predator Triton 500 SE +105% 12.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 75.3 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер 13.5 x 9.0 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.