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Dell Inspiron 16 Plus 7610 против Acer Predator Triton 500 SE

60 из 100
Dell Inspiron 16 Plus 7610
VS
68 из 100
Acer Predator Triton 500 SE
Dell Inspiron 16 Plus 7610
Acer Predator Triton 500 SE
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Батарея 0 Вт*ч
Процессор Intel Core i9 11900H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 16 Plus 7610 и Acer Predator Triton 500 SE от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7610
  • Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (2.01 и 2.44 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 226 против 189 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Predator Triton 500 SE
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 58-79% больше FPS в играх
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 35% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12506 vs 9271 баллов
  • На 317% выше максимальная яркость экрана – 1250 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 16 Plus 7610
vs
Predator Triton 500 SE

Корпус

Вес 2.01 кг 2.44 кг
Размеры 355.2 x 247.5 x 16.8-18.9 мм 358.1 x 261.6 x 19.9 мм
Площадь 879 см2 937 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.4% ~79.2%
Боковые рамки 5.3 мм 6.8 мм
Цвета Синий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 3
Уровень шума 50 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 226 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3072 x 1920 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Цветовой охват sRGB 99.4% 100%
Охват Adobe RGB 75.8% -
Охват DCI-P3 74.1% -
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость
Inspiron 16 Plus 7610
300 нит
Predator Triton 500 SE +317%
1250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 13.2 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 486 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.1-2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.9 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт 105 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1237 МГц 1305 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1642 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс 12.6 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 64 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
Inspiron 16 Plus 7610
6.14 терафлопс
Predator Triton 500 SE +105%
12.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет -
Макс. громкость 75.3 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 13.5 x 9.0 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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