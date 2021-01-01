Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7610 Видеокарта показывает в среднем на 184-251% больше FPS в играх

На 72% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9271 vs 5397 баллов

Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (86 и 56 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Имеет на 65% более четкий дисплей – 226 против 137 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Swift 3 SF316-51 Легче – весит на 310 граммов меньше (1.7 и 2.01 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.01 кг 1.7 кг Размеры 355.2 x 247.5 x 16.8-18.9 мм 367.8 x 236.1 x 15.9 мм Площадь 879 см2 868 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.4% ~82.3% Боковые рамки 5.3 мм 5.7 мм Цвета Синий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 3 2 Уровень шума 50 дБ 39 дБ

Дисплей 3072 x 1920 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 226 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1842:1 Цветовой охват sRGB 99.4% 99.5% Охват Adobe RGB 75.8% 68.5% Охват DCI-P3 74.1% 66.6% Время отклика 35 мс 26 мс Максимальная яркость Inspiron 16 Plus 7610 300 нит Swift 3 SF316-51 300 нит

Батарея Ёмкость 86 Вт*ч 56 Вт*ч Напряжение 11.3 В - Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 130 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 486 граммов 271 грамм

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 65 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1237 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 640 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Inspiron 16 Plus 7610 +335% 6.14 терафлопс Swift 3 SF316-51 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 75.3 дБ 75.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм - Тачпад Размер 13.5 x 9.0 см 12.5 x 8.0 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.