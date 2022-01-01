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Dell Inspiron 16 Plus 7610 против Acer Swift X SFX16-51G

60 из 100
Dell Inspiron 16 Plus 7610
VS
52 из 100
Acer Swift X SFX16-51G
Dell Inspiron 16 Plus 7610
Acer Swift X SFX16-51G
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 49 Вт*ч
Процессор Intel Core i7 11390H
Графика GeForce RTX 3050 Mobile 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 16 Plus 7610 и Acer Swift X SFX16-51G от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7610
  • На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9271 vs 6366 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (56 и 49 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 65% более четкий дисплей – 226 против 137 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Swift X SFX16-51G
  • Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.9 и 2.01 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 16 Plus 7610
vs
Swift X SFX16-51G

Корпус

Вес 2.01 кг 1.9 кг
Размеры 355.2 x 247.5 x 16.8-18.9 мм 368.3 x 236.2 x 18.8 мм
Площадь 879 см2 870 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.4% ~82.1%
Боковые рамки 5.3 мм 6 мм
Цвета Синий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 1
Уровень шума 50 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16.1 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 226 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 3072 x 1920 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1485:1
Цветовой охват sRGB 99.4% 98.6%
Охват Adobe RGB 75.8% 69.9%
Охват DCI-P3 74.1% 72%
Время отклика 35 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 13.2 В -
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 60 / 90 Вт
Вес зарядного устройства 486 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.9-3.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 5 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт 60 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1237 МГц 1237 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
Inspiron 16 Plus 7610
6.14 терафлопс
Swift X SFX16-51G
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 4266 МГц
Тип DDR4 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 75.3 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм -
Тачпад
Размер 13.5 x 9.0 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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