Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Батарея - 56 Вт*ч 86 Вт*ч 58.2 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Apple M1 Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Apple M1 GPU (8-core) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7610 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 75-102% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

На 24% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9271 vs 7489 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.4 и 2.01 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (646 и 879 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.01 кг 1.4 кг Размеры 355.2 x 247.5 x 16.8-18.9 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 879 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.4% ~79.4% Боковые рамки 5.3 мм 8.8 мм Цвета Синий Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 3 1 Скорость куллера - 7000 об/мин Уровень шума 50 дБ 41.9 дБ

Дисплей 3072 x 1920 2560 x 1600 Диагональ 16 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 226 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1000:1 1759:1 Цветовой охват sRGB 99.4% 100% Охват Adobe RGB 75.8% 88.3% Охват DCI-P3 74.1% - Время отклика 35 мс 35 мс Максимальная яркость Inspiron 16 Plus 7610 300 нит MacBook Pro 13 (M1, 2020) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 56 Вт*ч 86 Вт*ч 58.2 Вт*ч Напряжение 13.2 В 11.4 В Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 90 / 130 Вт 61 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 486 граммов 275 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Apple M1 GPU (8-core) TGP 65 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 1237 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1278 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU Inspiron 16 Plus 7610 +136% 6.14 терафлопс MacBook Pro 13 (M1, 2020) 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 4266 МГц Тип DDR4 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3204 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 75.3 дБ 77.5 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1 мм Тачпад Размер 13.5 x 9.0 см 13.2 x 8.1 см Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.