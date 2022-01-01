Главная > Сравнение ноутбуков > Inspiron 16 Plus 7610 или Vivobook Pro 14X OLED (N7400) – что лучше выбрать?

Dell Inspiron 16 Plus 7610 против Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)

60 из 100
Dell Inspiron 16 Plus 7610
VS
60 из 100
Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
Dell Inspiron 16 Plus 7610
Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 63 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 16 Plus 7610 и Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7610
  • На 75% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9271 vs 5303 баллов
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 13-17% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 560 граммов меньше (1.45 и 2.01 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (63 и 56 Вт*ч)
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (716 и 879 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 16 Plus 7610
vs
Vivobook Pro 14X OLED (N7400)

Корпус

Вес 2.01 кг 1.45 кг
Размеры 355.2 x 247.5 x 16.8-18.9 мм 317.4 x 225.5 x 17.9 мм
Площадь 879 см2 716 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.4% ~79.4%
Боковые рамки 5.3 мм 7.9 мм
Цвета Синий Черный, Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 2
Уровень шума 50 дБ -

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 226 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 3072 x 1920 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 99.4% -
Охват Adobe RGB 75.8% -
Охват DCI-P3 74.1% 100%
Время отклика 35 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение 13.2 В -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 90 / 130 Вт 65 / 120 Вт
Вес зарядного устройства 486 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт 35-40 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1237 МГц 938 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1223 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс 5.01 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
Inspiron 16 Plus 7610 +23%
6.14 терафлопс
Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
5.01 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3204 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 75.3 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.3 мм
Тачпад
Размер 13.5 x 9.0 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. HP Pavilion 15 и Dell Inspiron 16 Plus 7610
2. Dell G15 5510 и Dell Inspiron 16 Plus 7610
3. Asus Vivobook Pro 16X OLED (N7600) и Dell Inspiron 16 Plus 7610
4. Apple Macbook Air (M1, 2020) и Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
5. ASUS ROG Zephyrus G14 GA401 и Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
6. Acer Swift X (SFX14-41G) и Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
7. Asus ZenBook 14X OLED UX5401 (AMD) и Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)
8. Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401) и Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Asus Vivobook Pro 14X OLED (N7400) и Dell Inspiron 16 Plus 7610 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры