Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 3072 x 1920 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Процессор - Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7610 Видеокарта показывает в среднем на 88-120% больше FPS в играх

На 77% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9271 vs 5248 баллов

Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (86 и 63 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Имеет на 60% более четкий дисплей – 226 против 141 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Asus Vivobook Pro 15 OLED (K3500) Легче – весит на 360 граммов меньше (1.65 и 2.01 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.01 кг 1.65 кг Размеры 355.2 x 247.5 x 16.8-18.9 мм 359.8 x 235.3 x 19.9 мм Площадь 879 см2 847 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.4% ~79.3% Боковые рамки 5.3 мм 7.2 мм Цвета Синий Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 140° 135° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 3 2 Уровень шума 50 дБ 48.3 дБ

Дисплей 3072 x 1920 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 226 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 3072 x 1920 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 99.4% 99.9% Охват Adobe RGB 75.8% 95.8% Охват DCI-P3 74.1% 99.9% Время отклика 35 мс 3 мс Максимальная яркость Inspiron 16 Plus 7610 300 нит Vivobook Pro 15 OLED (K3500) +100% 600 нит

Батарея Ёмкость 86 Вт*ч 63 Вт*ч Напряжение 11.3 В - Время полной зарядки 2:00 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 130 Вт 65 / 120 Вт Вес зарядного устройства 486 граммов 446 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 65 Вт - Nvidia Optimus Да Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1237 МГц 990 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1155 МГц FLOPS 6.14 терафлопс 2.365 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~10 Гбит/с Шейдерных блоков 2048 1024 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Inspiron 16 Plus 7610 +160% 6.14 терафлопс Vivobook Pro 15 OLED (K3500) 2.365 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 75.3 дБ 79.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.3 мм 1.3 мм Тачпад Размер 13.5 x 9.0 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.