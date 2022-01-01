Dell Inspiron 16 Plus 7610 против Alienware x17 R2
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7610
- Существенно легче – весит на 1010 граммов меньше (2.01 и 3.02 кг)
- Более тонкие рамки – на 22% выше полезная площадь экрана
- Имеет на 78% более четкий дисплей – 226 против 127 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (879 и 1196 см2)
Причины выбрать Dell Alienware x17 R2
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 69-94% больше FPS в играх
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- На 83% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17009 vs 9271 баллов
- Комплектуется на 31 Вт*ч большей батареей (87 и 56 Вт*ч)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.01 кг
|3.02 кг
|Размеры
|355.2 x 247.5 x 16.8-18.9 мм
|399.2 x 299.5 x 12.9-17.1 мм
|Площадь
|879 см2
|1196 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~84.4%
|~69%
|Боковые рамки
|5.3 мм
|8.1 мм
|Цвета
|Синий
|Белый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|3
|4
|Уровень шума
|50 дБ
|52.5 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|226 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|3072 x 1920 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1000:1
|800:1
|Цветовой охват sRGB
|99.4%
|100%
|Охват Adobe RGB
|75.8%
|-
|Охват DCI-P3
|74.1%
|-
|Время отклика
|35 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|13.2 В
|-
|Время полной зарядки
|-
|1:40 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|90 / 130 Вт
|240 / 330 Вт
|Вес зарядного устройства
|486 граммов
|1003 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2-2.7 ГГц
|2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|6
|14
|Потоков
|12
|20
|L3-кэш
|12 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Alienware x17 R2 +27%
1798
Geekbench 5 (многоядерный)
Alienware x17 R2 +103%
12796
Cinebench R23 (одноядерный)
Alienware x17 R2 +9%
1841
Cinebench R23 (многоядерный)
Alienware x17 R2 +83%
17009
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|65 Вт
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1237 МГц
|1504 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|1802 МГц
|FLOPS
|6.14 терафлопс
|13.8 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|3840
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|120
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
|48
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3204
|Realtek ALC3281
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x2W
|4x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|75.3 дБ
|84.3 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.3 мм
|1.8 мм
|Размер
|13.5 x 9.0 см
|11.2 x 6.6 см
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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