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Dell Inspiron 16 Plus 7610 против G5 15 5500

66 из 100
Dell Inspiron 16 Plus 7610
VS
56 из 100
Dell G5 15 5500
Dell Inspiron 16 Plus 7610
Dell G5 15 5500
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3072 x 1920
Батарея 86 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Dell Inspiron 16 Plus 7610 и G5 15 5500 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Dell Inspiron 16 Plus 7610
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0.2-х у конкурента)
  • Легче – весит на 330 граммов меньше (2.01 и 2.34 кг)
  • На 67% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3715 vs 2229 баллов
  • Комплектуется на 35 Вт*ч большей батареей (86 и 51 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 17% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 23-32% больше FPS в играх
  • Имеет на 60% более четкий дисплей – 226 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Dell G5 15 5500
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Inspiron 16 Plus 7610
vs
G5 15 5500

Корпус

Вес 2.01 кг 2.34 кг
Ширина 355.2 мм 365.5 мм
Высота 247.5 мм 254 мм
Толщина 16.8-18.9 мм 24.5 мм
Площадь 879 см2 928 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.4% ~72.3%
Боковые рамки 5.3 мм 10.1 мм
Цвета Синий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 2
Уровень шума - 50 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 226 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 3072 x 1920 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1502:1
Цветовой охват sRGB 100% 55.2%
Охват Adobe RGB - 37.9%
Время отклика 35 мс 35 мс
Максимальная яркость
Inspiron 16 Plus 7610 +20%
300 нит
G5 15 5500
250 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение 11.3 В 11.4 В
Время полной зарядки 3:00 ч. 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 130 Вт 180 / 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 750 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 712-1530 МГц 1350 МГц
Boost частота GPU 1057-1740 МГц 1485 МГц
FLOPS 4.329 терафлопс 3.041 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 1024
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Inspiron 16 Plus 7610 +42%
4.329 терафлопс
G5 15 5500
3.041 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 2933 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2.5W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.3 мм 1.7 мм
Тачпад
Размер 13.3 x 9.0 см 10.5 x 6.5 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да

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